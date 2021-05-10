金融角力拳來腳往 港交所危中有機

內地五一長假結束，北水回歸未如預期提振港股動力。北水至愛科技股繼續受壓（表一），騰訊（00700）及美團（03690）上周未獲北水吸納，分別跌約4%及5%。

且看美國4月就業數據出乎意料轉弱，加息、收水

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