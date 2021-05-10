金融角力拳來腳往 港交所危中有機 名家專欄 2021/05/10 分享： 內地五一長假結束，北水回歸未如預期提振港股動力。北水至愛科技股繼續受壓（表一），騰訊（00700）及美團（03690）上周未獲北水吸納，分別跌約4%及5%。 且看美國4月就業數據出乎意料轉弱，加息、收水 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 2021/05/08 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 2021/05/07 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 透視中港美 - 中電派息遞增 公用股中首選 2021/05/07 中電派息遞增 公用股中首選 透視中港美 - 科技股波折重重 選ETF分散風險 2021/05/06 科技股波折重重 選ETF分散風險 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 2021/05/05 【新經濟股】科技股又怕監管又驚加息 撈底揀ETF分散風險? 港股 美股 騰訊 H股 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 美團－W（03690） 美元