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金融角力拳來腳往 港交所危中有機

名家專欄 2021/05/10

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內地五一長假結束，北水回歸未如預期提振港股動力。北水至愛科技股繼續受壓（表一），騰訊（00700）及美團（03690）上周未獲北水吸納，分別跌約4%及5%。

且看美國4月就業數據出乎意料轉弱，加息、收水

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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