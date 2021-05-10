  • 30°C
香港時間 : 2021510日 (週一) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤有價有市 加速樓市升温

名家專欄 14:00 2021/05/10

分享：

一手樓有價有市，多個樓盤先後破頂，啟德區新盤特色戶甚至貴過半山豪宅，在一、二手市場互相帶動之下，顯示樓市正在升溫。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

新盤市場湧現大手客 樓價加速上升
2021/05/03
新盤市場湧現大手客 樓價加速上升
新盤銷售 5月迎來首波高峰
2021/05/04
新盤銷售 5月迎來首波高峰
新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺
2021/05/05
新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺

你可能感興趣

新盤市場湧現大手客 樓價加速上升
08:00 2021/05/03
新盤市場湧現大手客 樓價加速上升
新盤銷售 5月迎來首波高峰
01:00 2021/05/04
新盤銷售 5月迎來首波高峰
新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺
08:00 2021/05/05
新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺

最新專欄文章

專家樓論 - 你看不到的自製首置
今日
你看不到的自製首置
專家樓論 - 樓價有望破頂？ 還看兩大因素!
2021/05/08
樓價有望破頂？ 還看兩大因素!
專家樓論 - 新盤下一戰場--新界西北
2021/05/07
新盤下一戰場--新界西北
專家樓論 - 住宅租務需求 未知變數多
2021/05/07
住宅租務需求 未知變數多
專家樓論 - 今時今日都要低價截擊?
2021/05/06
今時今日都要低價截擊?
晉環 THE HENLEY I 拆息 啟德 成交 一手市場

下一篇文章

【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版