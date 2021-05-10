新盤有價有市 加速樓市升温 名家專欄 14:00 2021/05/10 分享： 一手樓有價有市，多個樓盤先後破頂，啟德區新盤特色戶甚至貴過半山豪宅，在一、二手市場互相帶動之下，顯示樓市正在升溫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 你可能感興趣 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 08:00 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 新盤銷售 5月迎來首波高峰 01:00 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 08:00 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 最新專欄文章 專家樓論 - 你看不到的自製首置 今日 你看不到的自製首置 專家樓論 - 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 2021/05/08 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 專家樓論 - 新盤下一戰場--新界西北 2021/05/07 新盤下一戰場--新界西北 專家樓論 - 住宅租務需求 未知變數多 2021/05/07 住宅租務需求 未知變數多 專家樓論 - 今時今日都要低價截擊? 2021/05/06 今時今日都要低價截擊? 晉環 THE HENLEY I 拆息 啟德 成交 一手市場