【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 名家專欄 13:30 2021/05/10 分享： 美國上周五公布4月非農職位增長遠遜預期，環球市場熱炒美國收水、加息壓力下降。美滙指數跌近90關見兩個半月低位，推升美股道指、標指上周五再創新高後，道期今早亞洲市再升逾百點，帶動日、韓亞股今早同步向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 今日 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 透視中港美 - 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 2021/05/08 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 2021/05/07 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 透視中港美 - 中電派息遞增 公用股中首選 2021/05/07 中電派息遞增 公用股中首選 透視中港美 - 科技股波折重重 選ETF分散風險 2021/05/06 科技股波折重重 選ETF分散風險 美滙 港股 走資 外資 美滙指數 反壟斷 恒生指數 美股 道瓊斯工業平均指數 人民幣