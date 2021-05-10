拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 國際 16:20 2021/05/10 分享： ▲ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 拜登上任後不久即強調「美國回來了」，特朗普讓美國放棄領導責任的時代已經不再。華府近日宣佈支持放棄新冠疫苗知識產權，對全球普羅大眾來說誠然是個正面消息，不過美國距離重振領導地位仍然很遠。若要說甚麼的話，拜登放棄疫苗專利，反而顯出他在全球控疫上的戰略空虛。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 你可能感興趣 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 18:25 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 18:44 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 07:25 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 最新專欄文章 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 外交 新冠肺炎 疫苗 拜登 美國 歐盟 德國 法國 印度