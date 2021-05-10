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拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？

國際 16:20 2021/05/10

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拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？

拜登上任後不久即強調「美國回來了」，特朗普讓美國放棄領導責任的時代已經不再。華府近日宣佈支持放棄新冠疫苗知識產權，對全球普羅大眾來說誠然是個正面消息，不過美國距離重振領導地位仍然很遠。若要說甚麼的話，拜登放棄疫苗專利，反而顯出他在全球控疫上的戰略空虛。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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