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中國人口危機逼近衝擊經濟 增收入擴內需成要務

中國 15:36 2021/05/10

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中國第七次全國人口普查主要數據周二（11日）將出爐，事前有關推遲發布、外媒指中國人口跌破14億的消息，引發議論紛紛。盡管國家統計局表示，2020年中國人口繼續保持增長，惟出生率下降、人口老化問題確實存在並日益突出，對經濟的衝擊不容忽視。

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