中國人口危機逼近衝擊經濟 增收入擴內需成要務 中國 15:36 2021/05/10 分享： 中國第七次全國人口普查主要數據周二（11日）將出爐，事前有關推遲發布、外媒指中國人口跌破14億的消息，引發議論紛紛。盡管國家統計局表示，2020年中國人口繼續保持增長，惟出生率下降、人口老化問題確實存在並日益突出，對經濟的衝擊不容忽視。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中國經濟難超美？ 人口危機成「灰犀牛」 2021/04/09 中國經濟難超美？ 人口危機成「灰犀牛」 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 「十四五」人口紅利不再 中國勢全面放開生育 2020/11/04 「十四五」人口紅利不再 中國勢全面放開生育 內地人口熱議 政策醞釀大變 2021/02/23 內地人口熱議 政策醞釀大變 人口危機逼近 速拆生育高牆 2021/04/30 人口危機逼近 速拆生育高牆 你可能感興趣 中國經濟難超美？ 人口危機成「灰犀牛」 01:00 2021/04/09 中國經濟難超美？ 人口危機成「灰犀牛」 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 08:00 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 「十四五」人口紅利不再 中國勢全面放開生育 22:06 2020/11/04 「十四五」人口紅利不再 中國勢全面放開生育 中國 經濟內循環 人口 疫情 就業 生育 經濟 城鎮化 中國人民銀行 GDP