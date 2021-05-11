金價突破1800關 升勢市場無共識 名家專欄 2021/05/11 分享： 市場憧憬英美經濟復甦步伐加快，對大宗商品需求甚殷，刺激國際金價重上1,800美元，不過，業界對黃金後市仍呈大分歧，暫難言牛市重臨。 銅價升逾10年高 利好黃金 看好者基於美國長債息由高位回落，業界預計游資 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 航運股強 中遠海控為何高位倒跌？ 2021/05/10 航運股強 中遠海控為何高位倒跌？ 交易講場 - 跨境理財通 資金南下第4條「大水喉」 2021/05/08 跨境理財通 資金南下第4條「大水喉」 交易講場 - 體育用品股全綫升 短綫還有動力？ 2021/05/07 體育用品股全綫升 短綫還有動力？ 曾毓群膺港首富 寧德時代是何企業？ 2021/05/06 曾毓群膺港首富 寧德時代是何企業？ 交易講場 - 券商睇好香港GDP 首重疫苗接種 2021/05/05 券商睇好香港GDP 首重疫苗接種 商品 黃金 金價 銅價 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 美滙指數 瑞銀 年金 銀行