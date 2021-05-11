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金價突破1800關 升勢市場無共識

名家專欄 2021/05/11

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市場憧憬英美經濟復甦步伐加快，對大宗商品需求甚殷，刺激國際金價重上1,800美元，不過，業界對黃金後市仍呈大分歧，暫難言牛市重臨。

銅價升逾10年高 利好黃金

看好者基於美國長債息由高位回落，業界預計游資

...

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 交易講場

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