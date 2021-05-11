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憂美團監管臨門 北水急沽止蝕

名家專欄 2021/05/11

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美國上周五公布4月非農職位增長遠遜預期，環球市場熱炒美國收水、加息壓力下降。美滙指數跌近90關見兩個半月低位，推升美股道指、標指上周五再創新高後，道期昨早亞洲市一度再升逾百點，帶動日、韓亞股同步向好。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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