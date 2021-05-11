憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 名家專欄 2021/05/11 分享： 美國上周五公布4月非農職位增長遠遜預期，環球市場熱炒美國收水、加息壓力下降。美滙指數跌近90關見兩個半月低位，推升美股道指、標指上周五再創新高後，道期昨早亞洲市一度再升逾百點，帶動日、韓亞股同步向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 美東脫穎而出 豪華車銷情佳 今日 美東脫穎而出 豪華車銷情佳 金斯瑞增長點：CAR-T療法市場大 今日 金斯瑞增長點：CAR-T療法市場大 你可能感興趣 美東脫穎而出 豪華車銷情佳 今日 00:01 美東脫穎而出 豪華車銷情佳 金斯瑞增長點：CAR-T療法市場大 今日 00:01 金斯瑞增長點：CAR-T療法市場大 最新專欄文章 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 2021/05/10 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 透視中港美 - 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 2021/05/10 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 透視中港美 - 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 2021/05/08 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 2021/05/07 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 透視中港美 - 中電派息遞增 公用股中首選 2021/05/07 中電派息遞增 公用股中首選 港股 美股 美滙指數 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 美元