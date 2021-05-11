中油海服高增長 中央政策開綠燈

A、H指數昨日悶局，但港股隨時出現單邊市，讀者短期入市要留神，但部分受惠政策傾斜的股份逆市上升，中海油田服務（02883）首季績差，但預期未來三年盈利複合增長可超過兩成，加上中央今年政策是勘探開發投資

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