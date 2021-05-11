中油海服高增長 中央政策開綠燈 名家專欄 2021/05/11 分享： A、H指數昨日悶局，但港股隨時出現單邊市，讀者短期入市要留神，但部分受惠政策傾斜的股份逆市上升，中海油田服務（02883）首季績差，但預期未來三年盈利複合增長可超過兩成，加上中央今年政策是勘探開發投資 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 海爾望創新高 消費政策傾斜 2021/05/07 海爾望創新高 消費政策傾斜 中字股實力談 - 東風極低殘 估值好吸引 2021/05/06 東風極低殘 估值好吸引 中字股實力談 - 洛鉬高速增長 股價看升兩成 2021/05/05 洛鉬高速增長 股價看升兩成 中字股實力談 - 濰柴增長持續 推氫燃料電池 2021/05/04 濰柴增長持續 推氫燃料電池 中字股實力談 - 贛鋒高速增長 股價看升兩成 2021/05/01 贛鋒高速增長 股價看升兩成 中海油田服務（02883） 贛鋒鋰業（01772） 基石藥業－B（02616） 海爾智家（06690） 石油 天然氣 紐約期油 人民幣 板塊 美元