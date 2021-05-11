  • 28°C
香港時間 : 2021511日 (週二) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中油海服高增長 中央政策開綠燈

名家專欄 2021/05/11

分享：

A、H指數昨日悶局，但港股隨時出現單邊市，讀者短期入市要留神，但部分受惠政策傾斜的股份逆市上升，中海油田服務（02883）首季績差，但預期未來三年盈利複合增長可超過兩成，加上中央今年政策是勘探開發投資

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 海爾望創新高 消費政策傾斜
2021/05/07
海爾望創新高 消費政策傾斜
中字股實力談 - 東風極低殘 估值好吸引
2021/05/06
東風極低殘 估值好吸引
中字股實力談 - 洛鉬高速增長 股價看升兩成
2021/05/05
洛鉬高速增長 股價看升兩成
中字股實力談 - 濰柴增長持續 推氫燃料電池
2021/05/04
濰柴增長持續 推氫燃料電池
中字股實力談 - 贛鋒高速增長 股價看升兩成
2021/05/01
贛鋒高速增長 股價看升兩成
中海油田服務（02883） 贛鋒鋰業（01772） 基石藥業－B（02616） 海爾智家（06690） 石油 天然氣 紐約期油 人民幣 板塊 美元

上一篇文章

二選一

下一篇文章

憂美團監管臨門 北水急沽止蝕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版