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樓市內循環 樓價勢破頂

名家專欄 14:00 2021/05/11

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一、二手樓市出現新一輪循環，新盤市場升溫，吸引不少向隅客及投資購買力出籠，帶動二手市場氣氛之餘，同時新盤定價進取，亦間接促二手市場同步加價，形成一環扣一環升市循環。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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