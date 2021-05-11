樓市內循環 樓價勢破頂 名家專欄 14:00 2021/05/11 分享： 一、二手樓市出現新一輪循環，新盤市場升溫，吸引不少向隅客及投資購買力出籠，帶動二手市場氣氛之餘，同時新盤定價進取，亦間接促二手市場同步加價，形成一環扣一環升市循環。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 投資者口味轉變 專掃大單位 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 2021/05/08 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 你可能感興趣 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 08:00 2021/05/03 新盤市場湧現大手客 樓價加速上升 投資者口味轉變 專掃大單位 12:47 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 14:00 2021/05/08 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 最新專欄文章 專家樓論 - 居屋都買爆 今日 居屋都買爆 專家樓論 - 新盤有價有市 加速樓市升温 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 專家樓論 - 你看不到的自製首置 2021/05/10 你看不到的自製首置 專家樓論 - 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 2021/05/08 樓價有望破頂？ 還看兩大因素! 專家樓論 - 新盤下一戰場--新界西北 2021/05/07 新盤下一戰場--新界西北 樓價 晉環 成交 二手市場 一手市場