「黑暗面」襲美 資源股齊升！ 名家專欄 02:30 2021/05/11 分享： 美國最大燃油供應商Colonial受到黑客組織襲擊，令到由南部得州供油至東部遠至紐約州的主要輸油管暫時停擺，拜登政府宣布進入緊急狀態，開放各州的陸路運輸，美國石油相關產品價格一度急升，在國際大宗商品市 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 基建機械股十厘息 贏在起跑綫！ 2021/05/07 基建機械股十厘息 贏在起跑綫！ 投資坐標 - 盈利與股價齊起飛！ 2021/05/05 盈利與股價齊起飛！ 投資坐標 - 「五窮月」怎做贏家？ 2021/05/04 「五窮月」怎做贏家？ 床上名牌股高息大平賣！ 2021/04/30 床上名牌股高息大平賣！ 投資坐標 - 膠原蛋白創新超高息！ 2021/04/28 膠原蛋白創新超高息！ 神冠控股（00829） 東岳集團（00189） 中國神華（滬：601088） 兗州煤業（01171） 紫金礦業（02899） 江西銅業（00358） 馬鞍山鋼鐵（00323） 重慶鋼鐵（01053） 騰訊控股（00700） 紐約州