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「黑暗面」襲美 資源股齊升！

名家專欄 02:30 2021/05/11

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美國最大燃油供應商Colonial受到黑客組織襲擊，令到由南部得州供油至東部遠至紐約州的主要輸油管暫時停擺，拜登政府宣布進入緊急狀態，開放各州的陸路運輸，美國石油相關產品價格一度急升，在國際大宗商品市

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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