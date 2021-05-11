【滙市機遇】人民幣揸得過嗎？ 第三版 財金 12:53 2021/05/11 分享： 人民幣自去年6月兌美元於7算的弱勢轉換後，至今反覆上升，從走勢圖上，美元兌人民幣在農曆年的反彈後，人民幣近期再度走強，原因主要是，美元轉弱，尤其在美國就業不如預期的數據引發美元再度走軟；中國的國際收支和美元疲軟仍然是關鍵驅動因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 第二季要留意市場的10大變化 2021/04/14 第二季要留意市場的10大變化 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 2021/04/14 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 2021/04/09 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 2021/04/09 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 2021/04/09 【第二季布局】強港元低拆息 資金流入看好復甦 (附外幣目標參考) 經濟 貿易 金融 指數 中美關係 美元 股票 北美市場 中國市場 新興市場