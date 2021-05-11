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【滙市機遇】人民幣揸得過嗎？ 第三版

財金 12:53 2021/05/11

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人民幣自去年6月兌美元於7算的弱勢轉換後，至今反覆上升，從走勢圖上，美元兌人民幣在農曆年的反彈後，人民幣近期再度走強，原因主要是，美元轉弱，尤其在美國就業不如預期的數據引發美元再度走軟；中國的國際收支和美元疲軟仍然是關鍵驅動因素。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 大行有路捉

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