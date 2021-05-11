【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟

美股投資者突聚焦通脹上升風險，引發高估值科技股顯著下跌。中國今早公布4月生產物價指數（PPI）大升6.8%，創3年半以來最大升幅，進一步加深市場對通脹升温，或進一步推升美債息，以至迫使聯儲局收水、加息的憂慮。

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