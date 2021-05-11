【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 名家專欄 13:14 2021/05/11 分享： 美股投資者突聚焦通脹上升風險，引發高估值科技股顯著下跌。中國今早公布4月生產物價指數（PPI）大升6.8%，創3年半以來最大升幅，進一步加深市場對通脹升温，或進一步推升美債息，以至迫使聯儲局收水、加息的憂慮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 今日 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 2021/05/10 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 透視中港美 - 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 2021/05/10 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 透視中港美 - 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 2021/05/08 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 2021/05/07 【舊經濟股】中港銀行回勇力撐大市 理財通以外還有亮點? 新經濟股 減持 港股 債券 加息 美股 金融 通脹 新經濟 PPI