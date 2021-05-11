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豪客出手樓市有力再上？

名家專欄 14:05 2021/05/11

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今個月多個一手新盤熱賣，其中一些大單位、特色單位的承接力尤為強勁，不乏創新高價成交，反映現時入市的買家，大多是極具實力的換樓客以及富豪買家。

...

欄名 : 樓市分析

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