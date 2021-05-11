豪客出手樓市有力再上？ 名家專欄 14:05 2021/05/11 分享： 今個月多個一手新盤熱賣，其中一些大單位、特色單位的承接力尤為強勁，不乏創新高價成交，反映現時入市的買家，大多是極具實力的換樓客以及富豪買家。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 你可能感興趣 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 14:00 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 14:00 2021/04/30 新盤齊高開 樓價有望再攀高峰 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 08:00 2021/05/03 黃竹坑站新盤買家有幾特別？ 最新專欄文章 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 2021/05/10 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 2021/05/07 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 晉環熱賣 南區二手火乘風勢現破頂潮 2021/05/06 晉環熱賣 南區二手火乘風勢現破頂潮 舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 2021/05/05 舖市低位反彈 老店趁機沽貨套現 投資者口味轉變 專掃大單位 2021/05/04 投資者口味轉變 專掃大單位 一手市場 晉環 THE HENLEY I 招標 啟德 黃竹坑