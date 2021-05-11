Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 國際 16:11 2021/05/11 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）與參議員沃倫（Elizabeth Warren）間的關係，一向是水溝油，除了政見分歧，也涉個人恩怨，沃倫當年因極之稀薄的原住民血統，獲加分得以入讀哈佛，遭特朗普高調嘲笑。可是Facebook這間科企，卻有能力令兩人站在同一陣綫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 2021/05/07 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 你可能感興趣 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 16:20 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 18:25 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 18:44 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 最新專欄文章 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 社交平台 特朗普 Facebook 政治 美國 Twitter