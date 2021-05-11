Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？

美國前總統特朗普（Donald Trump）與參議員沃倫（Elizabeth Warren）間的關係，一向是水溝油，除了政見分歧，也涉個人恩怨，沃倫當年因極之稀薄的原住民血統，獲加分得以入讀哈佛，遭特朗普高調嘲笑。可是Facebook這間科企，卻有能力令兩人站在同一陣綫。

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