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【股市展望】兩股巨力撕扯　全面牛市年內難再現

財金 20:23 2021/05/11

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新經濟股跌勢慘烈，美團 （03690） 、京東 （09618） 、快手 （01024） 跌幅均逾5%；SaaS概念有贊（０08083）跌近２成、微盟 （02013） 跌7%，在種種情況看來，高估值股份恐壓力未消。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 大行有路捉

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