【股市展望】兩股巨力撕扯 全面牛市年內難再現 財金 20:23 2021/05/11 分享： 新經濟股跌勢慘烈，美團 （03690） 、京東 （09618） 、快手 （01024） 跌幅均逾5%；SaaS概念有贊（０08083）跌近２成、微盟 （02013） 跌7%，在種種情況看來，高估值股份恐壓力未消。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【滙市機遇】人民幣4.75厘的理想回報 （附息率參考圖表） 今日 【滙市機遇】人民幣4.75厘的理想回報 （附息率參考圖表） 第二季要留意市場的10大變化 2021/04/14 第二季要留意市場的10大變化 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 2021/04/14 【美股攻略】護城河概念的6大增長股+9大價值股 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 2021/04/09 【第二季布局】美債2.4厘才是供需平衡點？ 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 2021/04/09 【第二季布局】美元神奇的「17年」周期 新經濟股 疫情 施羅德 債券 股票 經濟 指數 通脹 新經濟 PMI