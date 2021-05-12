市區盤承接力強 發展商長推長有？ 名家專欄 07:00 2021/05/12 分享： 今個月多個一手新盤熱賣，市場已錄得逾逾1,150宗成交，其中港、九市區新盤的成交宗數佔整體逾8成半，反映最近市區盤的承接力相當強勁。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 黃竹坑站晉環推168伙周六第三輪賣樓 首推複式單位招標 2021/05/11 黃竹坑站晉環推168伙周六第三輪賣樓 首推複式單位招標 凱滙第一期重推 全新價單108伙 折實呎價2萬至2.5萬 2021/05/11 凱滙第一期重推 全新價單108伙 折實呎價2萬至2.5萬 信和觀塘凱滙沽1748伙 黃永光：凱滙引入環保概念 營造社區共融 2021/05/11 信和觀塘凱滙沽1748伙 黃永光：凱滙引入環保概念 營造社區共融 你可能感興趣 黃竹坑站晉環推168伙周六第三輪賣樓 首推複式單位招標 16:06 2021/05/11 黃竹坑站晉環推168伙周六第三輪賣樓 首推複式單位招標 凱滙第一期重推 全新價單108伙 折實呎價2萬至2.5萬 14:09 2021/05/11 凱滙第一期重推 全新價單108伙 折實呎價2萬至2.5萬 信和觀塘凱滙沽1748伙 黃永光：凱滙引入環保概念 營造社區共融 16:36 2021/05/11 信和觀塘凱滙沽1748伙 黃永光：凱滙引入環保概念 營造社區共融 最新專欄文章 專家樓論 - 港島鐵路上蓋餓盤太久？ 今日 港島鐵路上蓋餓盤太久？ 專家樓論 - 樓市內循環 樓價勢破頂 2021/05/11 樓市內循環 樓價勢破頂 專家樓論 - 居屋都買爆 2021/05/11 居屋都買爆 專家樓論 - 新盤有價有市 加速樓市升温 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 專家樓論 - 你看不到的自製首置 2021/05/10 你看不到的自製首置 一手市場 THE HENLEY I 晉環 MONACO 啟德 凱滙第一期 觀塘 黃竹坑 發展商