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市區盤承接力強  發展商長推長有？

名家專欄 07:00 2021/05/12

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今個月多個一手新盤熱賣，市場已錄得逾逾1,150宗成交，其中港、九市區新盤的成交宗數佔整體逾8成半，反映最近市區盤的承接力相當強勁。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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