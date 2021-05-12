保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 國際 15:55 2021/05/12 分享： 英國地方選舉上周結束，執政保守黨於英格蘭的主戰場大獲全勝，漂亮地勝出這場形同2024年國會大選的前哨戰，為首相約翰遜（Boris Johnson）延續政權打下強心針。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 2021/05/05 印度疫情失控 下一隻黑天鵝？ 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 2021/05/04 【拜登100日】美歐不再形同陌路 卻難再同心同德 你可能感興趣 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 16:11 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 16:20 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 18:44 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 最新專欄文章 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 約翰遜 戴卓爾 英國 英國保守黨 英國工黨 郝爾彬 拜登 選舉