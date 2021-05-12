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保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？

國際 15:55 2021/05/12

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英國地方選舉上周結束，執政保守黨於英格蘭的主戰場大獲全勝，漂亮地勝出這場形同2024年國會大選的前哨戰，為首相約翰遜（Boris Johnson）延續政權打下強心針。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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