中國老齡化加速 「銀髮經濟」迎機遇 中國 08:00 2021/05/12 分享： 中國人口老齡化加速，成為中國近年持續面臨的挑戰。最新人口普查結果顯示，60歲以上人口達逾2.6億人，國家統計局局長寧吉喆直指，老年人口比例上升較快，老齡化已成為今後一段時期的基本國情。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 2021/05/11 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 【中國人口普查結果】統計局：人口紅利依然存在 2021/05/11 【中國人口普查結果】統計局：人口紅利依然存在 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 中國人口危機逼近衝擊經濟 增收入擴內需成要務 2021/05/10 中國人口危機逼近衝擊經濟 增收入擴內需成要務 你可能感興趣 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 13:16 2021/05/11 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 【中國人口普查結果】統計局：人口紅利依然存在 11:50 2021/05/11 【中國人口普查結果】統計局：人口紅利依然存在 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 08:00 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 服務 產品 行業 經濟 人口普查 國家統計局 中國 人口