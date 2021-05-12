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中國老齡化加速  「銀髮經濟」迎機遇

中國 08:00 2021/05/12

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中國人口老齡化加速，成為中國近年持續面臨的挑戰。最新人口普查結果顯示，60歲以上人口達逾2.6億人，國家統計局局長寧吉喆直指，老年人口比例上升較快，老齡化已成為今後一段時期的基本國情。

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