新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 名家專欄 2021/05/12 分享： 美股投資者突聚焦通脹上升風險，引發高估值科技股顯著下跌。中國昨公布4月生產物價指數（PPI）大升6.8%，創3年半以來最大升幅，進一步加深市場對通脹升溫，或進一步推升美債息，以至迫使聯儲局收水、加息的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 創科隨家得寶走強 受惠美經濟復甦 今日 創科隨家得寶走強 受惠美經濟復甦 你可能感興趣 創科隨家得寶走強 受惠美經濟復甦 今日 00:01 創科隨家得寶走強 受惠美經濟復甦 最新專欄文章 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 2021/05/11 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 透視中港美 - 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 2021/05/11 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 2021/05/10 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 透視中港美 - 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 2021/05/10 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 透視中港美 - 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 2021/05/08 中港銀行股撑市 豈止熱炒理財通？ 美股 美滙 通脹 債券 新經濟 中國石油化工股份（00386） 騰訊控股（00700） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 友邦保險（01299）