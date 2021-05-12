國指反覆探底 A股左右後向

國企指數昨日一如預期出現單邊跌市，失守牛熊分界綫，不足三個月下跌1,800點，反而內地股市過去兩個半月呈一浪高於一浪走勢，若然A股可以突破50天綫，有助扶國指一把重上牛熊綫，只是五窮六絕環境下，小心國

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