國指反覆探底 A股左右後向 名家專欄 2021/05/12 分享： 國企指數昨日一如預期出現單邊跌市，失守牛熊分界綫，不足三個月下跌1,800點，反而內地股市過去兩個半月呈一浪高於一浪走勢，若然A股可以突破50天綫，有助扶國指一把重上牛熊綫，只是五窮六絕環境下，小心國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中油海服高增長 中央政策開綠燈 2021/05/11 中油海服高增長 中央政策開綠燈 中字股實力談 - 海爾望創新高 消費政策傾斜 2021/05/07 海爾望創新高 消費政策傾斜 中字股實力談 - 東風極低殘 估值好吸引 2021/05/06 東風極低殘 估值好吸引 中字股實力談 - 洛鉬高速增長 股價看升兩成 2021/05/05 洛鉬高速增長 股價看升兩成 中字股實力談 - 濰柴增長持續 推氫燃料電池 2021/05/04 濰柴增長持續 推氫燃料電池 恒生中國企業指數 滬深300指數 紅籌股 贛鋒鋰業（01772） 中國聯塑（02128） 基石藥業－B（02616） 海爾智家（06690）