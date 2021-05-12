CY籲覓地變招 房屋成特首戰「戰書」？ 名家專欄 2021/05/12 分享： 「梁粉」張志剛指全國政協副主席梁振英，寧棄政協做特首，令特首選戰敲起戰鼓。連官媒中央電視台也關注此事，主持人在直播訪問中，直問特首林鄭月娥：會否準備參選下任特首？ 林鄭的回應是：「岩松（節目主持人），這 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？ 2021/05/11 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？ 有政戲 - CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？ 2021/05/10 CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？ 有政戲 - 「梁粉」料CY寧辭政協做特首 試水溫？ 2021/05/07 「梁粉」料CY寧辭政協做特首 試水溫？ 有政戲 - 立會選舉 中間人游說民主黨參戰 2021/05/06 立會選舉 中間人游說民主黨參戰 有政戲 - 外傭強制打針 政府研中間落墨方案 2021/05/05 外傭強制打針 政府研中間落墨方案 經濟 香港 林鄭月娥 北京 選舉 媒體 公屋 電視 房委會 博物館