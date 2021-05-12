  • 29°C
香港時間 : 2021512日 (週三) 03:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CY籲覓地變招 房屋成特首戰「戰書」？

名家專欄 2021/05/12

分享：

「梁粉」張志剛指全國政協副主席梁振英，寧棄政協做特首，令特首選戰敲起戰鼓。連官媒中央電視台也關注此事，主持人在直播訪問中，直問特首林鄭月娥：會否準備參選下任特首？

林鄭的回應是：「岩松（節目主持人），這

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？
2021/05/11
宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？
有政戲 - CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？
2021/05/10
CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？
有政戲 - 「梁粉」料CY寧辭政協做特首 試水溫？
2021/05/07
「梁粉」料CY寧辭政協做特首 試水溫？
有政戲 - 立會選舉 中間人游說民主黨參戰
2021/05/06
立會選舉 中間人游說民主黨參戰
有政戲 - 外傭強制打針 政府研中間落墨方案
2021/05/05
外傭強制打針 政府研中間落墨方案
經濟 香港 林鄭月娥 北京 選舉 媒體 公屋 電視 房委會 博物館

上一篇文章

碼頭賣油高增長十厘股息！

下一篇文章

fb封殺特朗普 民主黨竟抱不平？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版