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【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟

名家專欄 12:58 2021/05/12

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ATMXJ為首科技股經連日大跌後，今早終見顯著反彈，全綫回升逾1%，當中明天（周四）公布首季業績的阿里巴巴 （09988） ，以及京東 （09618） 半日勁彈約4%升勢最搶鏡。

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欄名 : 透視中港美

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