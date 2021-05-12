【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 名家專欄 12:58 2021/05/12 分享： ATMXJ為首科技股經連日大跌後，今早終見顯著反彈，全綫回升逾1%，當中明天（周四）公布首季業績的阿里巴巴 （09988） ，以及京東 （09618） 半日勁彈約4%升勢最搶鏡。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 今日 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 2021/05/11 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 透視中港美 - 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 2021/05/11 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 2021/05/10 【港股拆局】美股升美滙軟形勢大好 港股為何再現反高潮? 透視中港美 - 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 2021/05/10 金融角力拳來腳往 港交所危中有機 新經濟股 減持 台股 港股 恒生指數 亞洲 台灣 沽空 新經濟 新台幣