疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 國際 07:25 2021/05/13 分享： 要判斷某種新冠病毒疫苗的效用，最常用的指標，是疫苗的有效率（efficacy rate），目前廣泛使用的多款疫苗，如BioNTech、Moderna都達90%以上，即接種者出現病徵機會減少9成。惟阻止無症狀感染的作用，則較少被提及的，要終結疫情，這點卻十分關鍵。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 2021/05/09 推動二次獨立公投 蘇格蘭有上中下3策（第二版） 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 2021/05/06 與經濟邏輯相悖 取消疫苗專利反累事？ 你可能感興趣 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 15:55 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 16:11 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 16:20 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 最新專欄文章 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 病毒檢測 英國 英格蘭 以色列