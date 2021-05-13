疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開

要判斷某種新冠病毒疫苗的效用，最常用的指標，是疫苗的有效率（efficacy rate），目前廣泛使用的多款疫苗，如BioNTech、Moderna都達90%以上，即接種者出現病徵機會減少9成。惟阻止無症狀感染的作用，則較少被提及的，要終結疫情，這點卻十分關鍵。

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