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疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開

國際 07:25 2021/05/13

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要判斷某種新冠病毒疫苗的效用，最常用的指標，是疫苗的有效率（efficacy rate），目前廣泛使用的多款疫苗，如BioNTech、Moderna都達90%以上，即接種者出現病徵機會減少9成。惟阻止無症狀感染的作用，則較少被提及的，要終結疫情，這點卻十分關鍵。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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