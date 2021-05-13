孔雀東南飛！粵浙蘇成「人口贏家」 中國 08:00 2021/05/13 分享： 本周二公布的第七次全國人口普查數據，與10年前比，中國東南沿海省份的人口增長迅速，而北方省份的人口增長比較緩慢，其中，東北省份的人口甚至出現了負增長。背後折射的是中國經濟南強北弱的格局，及經濟活力決定了人口流向。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 2021/05/11 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議 2021/05/12 【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 中國人口危機逼近衝擊經濟 增收入擴內需成要務 2021/05/10 中國人口危機逼近衝擊經濟 增收入擴內需成要務 你可能感興趣 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 13:16 2021/05/11 【人口普查】廣東人口1.26億連續14年稱冠 年齡結構佔優 【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議 14:31 2021/05/12 【人口危機】生一個孩子獎勵100萬人民幣？ 攜程創辦人這樣建議 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 08:00 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 甘肅 遼寧 經濟 濟南 GDP 人口普查 國家統計局 人口 中國