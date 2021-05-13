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孔雀東南飛！粵浙蘇成「人口贏家」

中國 08:00 2021/05/13

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本周二公布的第七次全國人口普查數據，與10年前比，中國東南沿海省份的人口增長迅速，而北方省份的人口增長比較緩慢，其中，東北省份的人口甚至出現了負增長。背後折射的是中國經濟南強北弱的格局，及經濟活力決定了人口流向。

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