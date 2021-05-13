希慎高價奪地 全憑天時地利人和 名家專欄 08:00 2021/05/13 分享： 希慎興業（00014）挾着天時、地利、人和因素，以「志在必得」以高價奪得銅鑼灣商業地，一方面是疫情開始緩和，而集團亦擁有其他財團欠缺的「主場」優勢，造就這幅銅鑼灣地王的誕生。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福 2021/05/07 【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福 【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元 2021/05/12 【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元 【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國 2021/05/12 【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國 你可能感興趣 【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福 13:52 2021/05/07 【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福 【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元 18:05 2021/05/12 【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元 【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國 19:46 2021/05/12 【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國 最新專欄文章 專家樓論 - 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰 今日 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰 專家樓論 - 市區盤承接力強 發展商長推長有？ 2021/05/12 市區盤承接力強 發展商長推長有？ 專家樓論 - 港島鐵路上蓋餓盤太久？ 2021/05/12 港島鐵路上蓋餓盤太久？ 專家樓論 - 樓市內循環 樓價勢破頂 2021/05/11 樓市內循環 樓價勢破頂 專家樓論 - 居屋都買爆 2021/05/11 居屋都買爆 土地供應 招標 收租 希慎興業（00014） 希慎 商廈 銅鑼灣 華懋