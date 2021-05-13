  • 28°C
香港時間 : 2021513日 (週四) 09:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

希慎高價奪地  全憑天時地利人和

名家專欄 08:00 2021/05/13

分享：

希慎興業（00014）挾着天時、地利、人和因素，以「志在必得」以高價奪得銅鑼灣商業地，一方面是疫情開始緩和，而集團亦擁有其他財團欠缺的「主場」優勢，造就這幅銅鑼灣地王的誕生。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福
2021/05/07
【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福
【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元
2021/05/12
【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元
【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國
2021/05/12
【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國

你可能感興趣

【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福
13:52 2021/05/07
【地皮截標】銅鑼灣百億商業地王接獲6份標書 領展決戰「地膽」希慎、利福
【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元
18:05 2021/05/12
【地皮開標】利園山霸主希慎夥華懋197.8億奪銅鑼灣商業地王 呎價高達1.8萬元
【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國
19:46 2021/05/12
【地皮開標】利希慎家族百年發展 利園山建立起450萬呎地產王國

最新專欄文章

專家樓論 - 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰
今日
如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰
專家樓論 - 市區盤承接力強 發展商長推長有？
2021/05/12
市區盤承接力強 發展商長推長有？
專家樓論 - 港島鐵路上蓋餓盤太久？
2021/05/12
港島鐵路上蓋餓盤太久？
專家樓論 - 樓市內循環 樓價勢破頂
2021/05/11
樓市內循環 樓價勢破頂
專家樓論 - 居屋都買爆
2021/05/11
居屋都買爆
土地供應 招標 收租 希慎興業（00014） 希慎 商廈 銅鑼灣 華懋

下一篇文章

特首黑馬葉劉 怎看林鄭CY兩熱門？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版