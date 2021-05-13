【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 名家專欄 13:35 2021/05/13 分享： 美國4月CPI勁升4.2%遠勝預期，創逾12年來最高通脹升幅，再度引發投資者對聯儲局被迫提前收水、加息遏抑通脹的憂慮，再度引發股滙債市大幅波動。美股標普500指數昨大跌逾2%，為近3個月來最大單日跌幅，10年美債息與美滙指數同顯著抽升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 今日 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 2021/05/12 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 透視中港美 - 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 2021/05/12 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 2021/05/11 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 透視中港美 - 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 2021/05/11 憂美團監管臨門 北水急沽止蝕 美滙 台股 貨幣政策 經濟 港股 南韓 台北 美滙指數 恒生指數 美股