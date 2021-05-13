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【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現

名家專欄 13:35 2021/05/13

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美國4月CPI勁升4.2%遠勝預期，創逾12年來最高通脹升幅，再度引發投資者對聯儲局被迫提前收水、加息遏抑通脹的憂慮，再度引發股滙債市大幅波動。美股標普500指數昨大跌逾2%，為近3個月來最大單日跌幅，10年美債息與美滙指數同顯著抽升。

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欄名 : 透視中港美

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