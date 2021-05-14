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英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲

國際 07:25 2021/05/14

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英國新冠肺炎疫情持續超過一年，隨著英國政府採取封城措施，以及開展大型新冠疫苗接種計劃，當地疫情大幅緩和。為紀錄英國抗疫一年的面貌，劍橋公爵夫人凱特發行相集，內含100張當地民眾在疫情期間的生活照片，所得收益將全數平均捐贈國家肖像館 及精神健康慈善機構Mind的工作。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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