英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 國際 07:25 2021/05/14 分享： 英國新冠肺炎疫情持續超過一年，隨著英國政府採取封城措施，以及開展大型新冠疫苗接種計劃，當地疫情大幅緩和。為紀錄英國抗疫一年的面貌，劍橋公爵夫人凱特發行相集，內含100張當地民眾在疫情期間的生活照片，所得收益將全數平均捐贈國家肖像館 及精神健康慈善機構Mind的工作。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【英國王室】英女王喪夫首度正式露面 發表國會演說 2021/05/12 【英國王室】英女王喪夫首度正式露面 發表國會演說 【英國王室】梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 2021/05/05 【英國王室】梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日 2021/05/07 【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日 威廉凱特結婚10周年放閃 甜蜜照現戴安娜遺物 2021/04/29 威廉凱特結婚10周年放閃 甜蜜照現戴安娜遺物 【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱 2021/05/06 【英國王室】威廉凱特化身YouTuber 日增逾16萬訂閱 你可能感興趣 【英國王室】英女王喪夫首度正式露面 發表國會演說 12:45 2021/05/12 【英國王室】英女王喪夫首度正式露面 發表國會演說 【英國王室】梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 11:08 2021/05/05 【英國王室】梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日 10:54 2021/05/07 【英國王室】壽星阿奇出新相 哈里籲撐疫苗慶生日 最新專欄文章 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 2021/05/07 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 2021/04/30 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 2021/04/23 俄烏劍拔弩張 兩國積怨非一日之寒 提升教育程度 應對歧視上上策？ 2021/04/16 提升教育程度 應對歧視上上策？ 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 2021/04/09 英國樓市過熱加劇不平等 倫敦宜炒不宜居？ 網絡熱話 疫情 英國 凱特王妃 英女皇 展覽 肺炎