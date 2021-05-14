中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 名家專欄 2021/05/14 分享： 美國4月CPI勁升4.2%遠勝預期，創逾12年來最高通脹升幅，再度引發投資者對聯儲局被迫提前收水、加息的憂慮，掀動股滙債市大幅震動。美股標普500指數周三大跌逾2%，為近3個月來最大單日跌幅，10年美 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中教可以買 政策不打壓 今日 中教可以買 政策不打壓 微盟Vs有贊 盈利能力勝 今日 微盟Vs有贊 盈利能力勝 你可能感興趣 中教可以買 政策不打壓 今日 00:01 中教可以買 政策不打壓 微盟Vs有贊 盈利能力勝 今日 00:01 微盟Vs有贊 盈利能力勝 最新專欄文章 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 2021/05/13 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 透視中港美 - 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 2021/05/13 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 2021/05/12 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 透視中港美 - 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 2021/05/12 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 2021/05/11 【港股拆局】五窮月殺埋身 重磅藍籌急挫無分新舊經濟 港股 美元 美股 美滙指數 人民幣 新經濟 板塊 銀行