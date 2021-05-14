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中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市

名家專欄 2021/05/14

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美國4月CPI勁升4.2%遠勝預期，創逾12年來最高通脹升幅，再度引發投資者對聯儲局被迫提前收水、加息的憂慮，掀動股滙債市大幅震動。美股標普500指數周三大跌逾2%，為近3個月來最大單日跌幅，10年美

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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