商廈市場 絶處逢生 名家專欄 14:00 2021/05/14 分享： 商廈市況未復甦，現階段商廈空置率仍偏高。如今逾百億地皮獲洽購，相信財團看好數年後市況有改善，加上價格較高峰期回落，吸納具規模項目地皮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 商廈大租戶 去中環化 2021/04/26 商廈大租戶 去中環化 你可能感興趣 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 07:00 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 12:13 2021/04/14 商廈空置又創新高 投資須做足風險評估 Work from home對商廈影響不容忽視 08:00 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 最新專欄文章 專家樓論 - 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 今日 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 專家樓論 - 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 2021/05/13 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 專家樓論 - 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰 2021/05/13 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰 專家樓論 - 市區盤承接力強 發展商長推長有？ 2021/05/12 市區盤承接力強 發展商長推長有？ 專家樓論 - 港島鐵路上蓋餓盤太久？ 2021/05/12 港島鐵路上蓋餓盤太久？ 發展商 希慎 華懋 商舖 商廈