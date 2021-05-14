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商廈市場 絶處逢生

名家專欄 14:00 2021/05/14

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商廈市況未復甦，現階段商廈空置率仍偏高。如今逾百億地皮獲洽購，相信財團看好數年後市況有改善，加上價格較高峰期回落，吸納具規模項目地皮。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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