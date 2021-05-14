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特首戰聚焦土地 CY林鄭葉劉暗較勁

名家專欄 2021/05/14

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下屆特首選戰開打土地政策，多名熱門人選隔空過招。全國政協副主席梁振英昨早發表疑似土地房屋政綱，倡開發郊發野公園邊陲。港府下午公布以土地收回條例，將3幅新界土地興建公屋。

主管港澳事務的國務院副總理韓正曾

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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