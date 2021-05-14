特首戰聚焦土地 CY林鄭葉劉暗較勁 名家專欄 2021/05/14 分享： 下屆特首選戰開打土地政策，多名熱門人選隔空過招。全國政協副主席梁振英昨早發表疑似土地房屋政綱，倡開發郊發野公園邊陲。港府下午公布以土地收回條例，將3幅新界土地興建公屋。 主管港澳事務的國務院副總理韓正曾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首黑馬葉劉 怎看林鄭CY兩熱門？ 2021/05/13 特首黑馬葉劉 怎看林鄭CY兩熱門？ 有政戲 - CY籲覓地變招 房屋成特首戰「戰書」？ 2021/05/12 CY籲覓地變招 房屋成特首戰「戰書」？ 有政戲 - 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？ 2021/05/11 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？ 有政戲 - CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？ 2021/05/10 CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？ 有政戲 - 「梁粉」料CY寧辭政協做特首 試水溫？ 2021/05/07 「梁粉」料CY寧辭政協做特首 試水溫？ 香港 選舉 元朗 施政報告 土地供應 公屋 發展局