【走馬大灣區】人口大省教育短板 增建大學拼轉型 中國 08:00 2021/05/14 分享： 新出爐的人口普查數據中顯示，廣東是全國勞動人口最多、最年輕的省份，然而大專以上學歷人口佔比，卻只能擠進全國中游位置。作為「插旗」多個新興產業的全國經濟第一大省，這數字難免尷尬。媒體近期梳理發現，大灣區在過去1年內，共有28間新大學進入籌組或興建階段，顯然要解決本土人才困境，為未來轉型和發展鋪路。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 2021/04/01 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 2021/04/16 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 2021/04/23 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 2021/04/30 【走馬大灣區】金融樞紐潛力大 佈局分工問題多 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 2021/05/06 【走馬大灣區】人口結構優勢大 虹吸效應延緩老齡化 你可能感興趣 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 08:00 2021/04/01 【走馬大灣區】港人子弟學校教學比照港 掌國情建人脈 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 08:00 2021/04/16 【走馬大灣區】粵養老環境趕超港 北上安享晚年添吸引 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 08:00 2021/04/23 【大灣區】樓價飈高不利發展 調控料陸續有來 教育制度及形式 專上教育 大學教育 教育行業 經濟 大學 佛山 東莞 珠海 大灣區