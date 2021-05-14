【走馬大灣區】人口大省教育短板 增建大學拼轉型

新出爐的人口普查數據中顯示，廣東是全國勞動人口最多、最年輕的省份，然而大專以上學歷人口佔比，卻只能擠進全國中游位置。作為「插旗」多個新興產業的全國經濟第一大省，這數字難免尷尬。媒體近期梳理發現，大灣區在過去1年內，共有28間新大學進入籌組或興建階段，顯然要解決本土人才困境，為未來轉型和發展鋪路。

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