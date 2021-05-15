中藥秤高一綫 盈利雙位數增 名家專欄 2021/05/15 分享： 昨日A、H股指數齊反彈，尤其內地股市出現突破，下周可以繼續尋頂，只是國企指數仍然是有反彈無升幅格局，入市宜短不宜長。至於中央今年要振興中醫藥，中醫藥股有潛在上升空間，尤其中國中藥（00570）未來盈利 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北控水務復甦 股息6厘可買 2021/05/14 北控水務復甦 股息6厘可買 中字股實力談 - 潤電被低估 預計7.8厘息PE 5倍 2021/05/13 潤電被低估 預計7.8厘息PE 5倍 中字股實力談 - 國指反覆探底 A股左右後向 2021/05/12 國指反覆探底 A股左右後向 中字股實力談 - 中油海服高增長 中央政策開綠燈 2021/05/11 中油海服高增長 中央政策開綠燈 中字股實力談 - 海爾望創新高 消費政策傾斜 2021/05/07 海爾望創新高 消費政策傾斜 中國中藥（00570） 白雲山（00874） 神威藥業（02877） 中醫 醫藥股 西醫 人民幣