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中藥秤高一綫 盈利雙位數增

名家專欄 2021/05/15

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昨日A、H股指數齊反彈，尤其內地股市出現突破，下周可以繼續尋頂，只是國企指數仍然是有反彈無升幅格局，入市宜短不宜長。至於中央今年要振興中醫藥，中醫藥股有潛在上升空間，尤其中國中藥（00570）未來盈利

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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