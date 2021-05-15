中藥秤高一綫 盈利雙位數增

昨日A、H股指數齊反彈，尤其內地股市出現突破，下周可以繼續尋頂，只是國企指數仍然是有反彈無升幅格局，入市宜短不宜長。至於中央今年要振興中醫藥，中醫藥股有潛在上升空間，尤其中國中藥（00570）未來盈利

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