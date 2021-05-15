友邦滙豐績佳 金融股撑大市 名家專欄 2021/05/15 分享： 中美股市造好，支持港股周五反彈，主要動力來自中港金融股，恒指升逾300點重上28000關，新經濟股仍然受壓，科指跌0.5%見7565點。大市成交降至1,508億元，反彈力度一般。恒指需重上28500點 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 羅文業 蕭悅潾 欄名 : 透視中港美 相關文章 新高教可吸納 政策不納監管 今日 新高教可吸納 政策不納監管 美團跌勢未止 似是18年騰訊 今日 美團跌勢未止 似是18年騰訊 你可能感興趣 新高教可吸納 政策不納監管 今日 00:01 新高教可吸納 政策不納監管 美團跌勢未止 似是18年騰訊 今日 00:01 美團跌勢未止 似是18年騰訊 最新專欄文章 透視中港美 - 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 2021/05/14 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 2021/05/13 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 透視中港美 - 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 2021/05/13 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 2021/05/12 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 透視中港美 - 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 2021/05/12 新舊經濟股齊瀉 五窮月風險浮面 本地銀行股 金融 恒生指數 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 新經濟 瑞銀 銀行 美元