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友邦滙豐績佳 金融股撑大市

名家專欄 2021/05/15

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中美股市造好，支持港股周五反彈，主要動力來自中港金融股，恒指升逾300點重上28000關，新經濟股仍然受壓，科指跌0.5%見7565點。大市成交降至1,508億元，反彈力度一般。恒指需重上28500點

...

撰文 : 羅文業
蕭悅潾

欄名 : 透視中港美

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