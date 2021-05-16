世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 國際 16:47 2021/05/16 分享： 「潮退的時候，你便知誰在祼泳。」股神巴菲特（Warren Buffett）的這句名言，本來是用來描述股市，當出現股災，投資者的實力便高下立見。惟股神洞悉世情，巴老的智慧用在疫情上，同樣貼切，若不是席捲全球的新冠病毒疫情，大家也不會發現世界衛生組織（WHO）的種種缺陷。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 你可能感興趣 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 07:25 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 07:25 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 15:55 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 譚德塞 鍾南山 世界衞生組織