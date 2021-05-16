世衛表現不濟 實屬非戰之罪？

「潮退的時候，你便知誰在祼泳。」股神巴菲特（Warren Buffett）的這句名言，本來是用來描述股市，當出現股災，投資者的實力便高下立見。惟股神洞悉世情，巴老的智慧用在疫情上，同樣貼切，若不是席捲全球的新冠病毒疫情，大家也不會發現世界衛生組織（WHO）的種種缺陷。

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