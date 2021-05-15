三大因素支持 樓價破頂在望 名家專欄 14:00 2021/05/15 分享： 現時樓價距歷史高位已逐步收窄至約3.6%，但近一個月在一手新盤熱賣推動下，二手市場亦湧現高價成交，令樓價有機會加快在年中破頂。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤有價有市 加速樓市升温 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 樓市內循環 樓價勢破頂 2021/05/11 樓市內循環 樓價勢破頂 豪客出手樓市有力再上？ 2021/05/11 豪客出手樓市有力再上？ 樓市變局下 房產稅加速？ 2021/05/14 樓市變局下 房產稅加速？ 你可能感興趣 新盤有價有市 加速樓市升温 14:00 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 樓市內循環 樓價勢破頂 14:00 2021/05/11 樓市內循環 樓價勢破頂 豪客出手樓市有力再上？ 14:05 2021/05/11 豪客出手樓市有力再上？ 最新專欄文章 專家樓論 - 商廈市場 絶處逢生 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 專家樓論 - 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 2021/05/14 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 專家樓論 - 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 2021/05/13 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 專家樓論 - 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰 2021/05/13 如何覓地建屋 每一屆特首的挑戰 專家樓論 - 市區盤承接力強 發展商長推長有？ 2021/05/12 市區盤承接力強 發展商長推長有？ 樓價 CCL 拆息 成交 二手市場 一手市場