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三大因素支持 樓價破頂在望

名家專欄 14:00 2021/05/15

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現時樓價距歷史高位已逐步收窄至約3.6%，但近一個月在一手新盤熱賣推動下，二手市場亦湧現高價成交，令樓價有機會加快在年中破頂。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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