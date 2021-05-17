恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 名家專欄 2021/05/17 分享： 市場視為恒指推出半世紀以來最重大改革措施，將隨本周五公布的新一季檢結果首階段落實。市場最觸目的首選恒指成分股數目，分5個季度由目前55隻，大增至80隻，平均每季5隻新貴股躋身藍籌，令藍籌股尋寶遊戲長玩 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 2021/05/15 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 透視中港美 - 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 2021/05/14 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 2021/05/13 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 透視中港美 - 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 2021/05/13 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 2021/05/12 【港股拆局】友邦滙豐沽空齊創2個月高 淡友力壓港股不手軟 恒生指數 藍籌股 業績公布 滙豐控股（00005） 華潤啤酒（00291） 騰訊控股（00700） 恒大汽車（00708） 中芯國際（00981） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810）