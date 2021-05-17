恒指本周大換馬 重磅巨企或落空

市場視為恒指推出半世紀以來最重大改革措施，將隨本周五公布的新一季檢結果首階段落實。市場最觸目的首選恒指成分股數目，分5個季度由目前55隻，大增至80隻，平均每季5隻新貴股躋身藍籌，令藍籌股尋寶遊戲長玩

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