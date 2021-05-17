3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 名家專欄 2021/05/17 分享： 別人恐懼我貪婪！在韓籍對冲基金經理Bill Hwang旗下Archegos爆倉期間，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的基金管理公司趁機撈底，買入了當時被拋售的股票。 彭博引述監管文件顯示， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 「B站」首季業績不俗 為何股價挫？ 2021/05/15 「B站」首季業績不俗 為何股價挫？ 交易講場 - 港通脹與美有何不同 2021/05/14 港通脹與美有何不同 內地6科指ETF 搶280億難度大？ 2021/05/13 內地6科指ETF 搶280億難度大？ 交易講場 - 銅業股全綫回吐 市場存疑見頂否 2021/05/12 銅業股全綫回吐 市場存疑見頂否 交易講場 - 金價突破1800關 升勢市場無共識 2021/05/11 金價突破1800關 升勢市場無共識 金融 股票 增持 百度（美：BIDU） 唯品會（Vipshop Holdings Limited，美：VIPS） 騰訊音樂（美：TME） 目標價 第二上市 市盈率 撈底