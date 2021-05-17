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3隻中概股 索羅斯趁亂撈底

名家專欄 2021/05/17

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別人恐懼我貪婪！在韓籍對冲基金經理Bill Hwang旗下Archegos爆倉期間，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的基金管理公司趁機撈底，買入了當時被拋售的股票。

彭博引述監管文件顯示，

...

撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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