慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 名家專欄 08:30 2021/05/17 分享： 一手市場持續升溫，主打細價樓的新盤吸引不少「慈父、慈母」的購買力再現，顯示一手「納米樓」仍有剛性支持，連同投資者及換樓需求帶動，新盤旺市有望延續，進一步加快樓價升勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤下一戰場--新界西北 2021/05/07 新盤下一戰場--新界西北 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 你可能感興趣 新盤下一戰場--新界西北 14:00 2021/05/07 新盤下一戰場--新界西北 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 08:00 2021/05/05 新盤市場醞釀大戰 三大購買力不可或缺 最新專欄文章 專家樓論 - 千萬居屋優勢 今日 千萬居屋優勢 專家樓論 - 三大因素支持 樓價破頂在望 2021/05/15 三大因素支持 樓價破頂在望 專家樓論 - 商廈市場 絶處逢生 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 專家樓論 - 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 2021/05/14 發展郊野公園邊陲地 土地供應爭論再起？ 專家樓論 - 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 2021/05/13 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 樓價 利‧晴灣23 二手市場 納米樓 一手市場 黃竹坑 發展商