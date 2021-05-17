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慈父慈母又出手  樓市有排旺？

名家專欄 08:30 2021/05/17

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一手市場持續升溫，主打細價樓的新盤吸引不少「慈父、慈母」的購買力再現，顯示一手「納米樓」仍有剛性支持，連同投資者及換樓需求帶動，新盤旺市有望延續，進一步加快樓價升勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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