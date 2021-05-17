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京安排採訪大灣區 新政策快出台？

港澳媒體亦獲邀 消息：料發展再提速

名家專欄 2021/05/17

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行政長官林鄭月娥上月爆料指，中央稍後將公布大灣區發展的下一階段政策。熟悉國情消息指，中央媒體近日頻密報道大灣區新聞，港澳媒體下周也獲邀赴灣區3城市採訪，料為中央政策出台作準備。

主管港澳和大灣區的國務院

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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