行政長官林鄭月娥上月爆料指，中央稍後將公布大灣區發展的下一階段政策。熟悉國情消息指，中央媒體近日頻密報道大灣區新聞，港澳媒體下周也獲邀赴灣區3城市採訪，料為中央政策出台作準備。

主管港澳和大灣區的國務院

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