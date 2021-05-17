京安排採訪大灣區 新政策快出台？ 港澳媒體亦獲邀 消息：料發展再提速 名家專欄 2021/05/17 分享： 行政長官林鄭月娥上月爆料指，中央稍後將公布大灣區發展的下一階段政策。熟悉國情消息指，中央媒體近日頻密報道大灣區新聞，港澳媒體下周也獲邀赴灣區3城市採訪，料為中央政策出台作準備。 主管港澳和大灣區的國務院 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 最新失業率就業不足 財司：顯著下降 今日 最新失業率就業不足 財司：顯著下降 你可能感興趣 最新失業率就業不足 財司：顯著下降 今日 01:00 最新失業率就業不足 財司：顯著下降 最新專欄文章 有政戲 - 特首戰聚焦土地 CY林鄭葉劉暗較勁 2021/05/14 特首戰聚焦土地 CY林鄭葉劉暗較勁 有政戲 - 特首黑馬葉劉 怎看林鄭CY兩熱門？ 2021/05/13 特首黑馬葉劉 怎看林鄭CY兩熱門？ 有政戲 - CY籲覓地變招 房屋成特首戰「戰書」？ 2021/05/12 CY籲覓地變招 房屋成特首戰「戰書」？ 有政戲 - 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？ 2021/05/11 宣誓條例或明通過 區議員爆辭職潮？ 有政戲 - CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？ 2021/05/10 CY提改革政府架構 疑似「參選政綱」？ 政治 大灣區 香港 廣州 珠海 深圳 林鄭月娥 習近平 媒體 一國兩制