以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 國際 16:19 2021/05/17 分享： ▲ 以巴衝突殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 以巴衝突殺紅了眼，雙方都有大量無辜平民受害。戰爭最慘的肯定就是老百姓，而在政治層面上，以色列、哈馬斯與巴勒斯坦自治政府，今次都能對內各取所需；最尷尬最頭痛的，相信則是美國。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？ 2021/05/14 以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？ 以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲 今日 以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲 王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面 2021/05/16 王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面 你可能感興趣 以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？ 14:06 2021/05/14 以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？ 以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲 今日 10:32 以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲 王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面 15:19 2021/05/16 王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面 最新專欄文章 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 2021/05/16 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 地緣政治 外交 人權 美國 以色列 巴勒斯坦 加沙 戰爭 中東局勢 中東北非