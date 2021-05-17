以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛

▲ 以巴衝突殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛

以巴衝突殺紅了眼，雙方都有大量無辜平民受害。戰爭最慘的肯定就是老百姓，而在政治層面上，以色列、哈馬斯與巴勒斯坦自治政府，今次都能對內各取所需；最尷尬最頭痛的，相信則是美國。

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