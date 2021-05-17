  • 32°C
香港時間 : 2021517日 (週一) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛

國際 16:19 2021/05/17

分享：

以巴衝突殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛

以巴衝突殺紅了眼，雙方都有大量無辜平民受害。戰爭最慘的肯定就是老百姓，而在政治層面上，以色列、哈馬斯與巴勒斯坦自治政府，今次都能對內各取所需；最尷尬最頭痛的，相信則是美國。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

相關文章

以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？
2021/05/14
以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？
以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲
今日
以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲
王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面
2021/05/16
王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面

你可能感興趣

以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？
14:06 2021/05/14
以巴衝突「鐵穹」大展身手 中國要不要這樣的防禦？
以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲
今日 10:32
以巴衝突形勢危急 王毅：一國阻攔安理會一致發聲
王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面
15:19 2021/05/16
王毅：巴以衝突 美國站在國際正義對立面

最新專欄文章

世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
2021/05/16
世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟
2021/02/06
歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟
促英國共享疫苗 世衛未免強人所難
2021/02/04
促英國共享疫苗 世衛未免強人所難
澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？
2021/02/03
澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？
拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？
2021/02/02
拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？
地緣政治 外交 人權 美國 以色列 巴勒斯坦 加沙 戰爭 中東局勢 中東北非

下一篇文章

世衛表現不濟 實屬非戰之罪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版