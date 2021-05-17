【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 名家專欄 13:35 2021/05/17 分享： 新股IPO市場久沉多時，終迎來另一隻觸目新股。京東集團 （09618） 分拆的京東物流 （02618） 今日公開招股，連同行使超購配股權最多集資逾300億元，為快手 （01024） 以外，今年集資額第二大焦點股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 今日 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 透視中港美 - 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 2021/05/15 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 透視中港美 - 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 2021/05/14 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 2021/05/13 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 透視中港美 - 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 2021/05/13 淡友轉攻友邦滙豐 反彈步伐未穩 京東物流（02618） 順豐房託（02191） 分拆 京東（美：JD） IPO Softbank