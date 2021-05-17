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【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽?

名家專欄 13:35 2021/05/17

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新股IPO市場久沉多時，終迎來另一隻觸目新股。京東集團 （09618） 分拆的京東物流 （02618） 今日公開招股，連同行使超購配股權最多集資逾300億元，為快手 （01024） 以外，今年集資額第二大焦點股。

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欄名 : 透視中港美

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