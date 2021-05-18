共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 國際 16:05 2021/05/18 分享： 共和黨內部日前表決，通過罷免該黨第三資深眾議員莉絲切尼（Liz Cheney）的共和黨會議主席職位，由前總統特朗普（Donald Trump）的鐵桿支持者斯特凡尼克 （Elise Stefanik）接替。這宗海外未必太多人關注的美國政治新聞，卻是共和黨，以至美國政治發展的一個分水嶺。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 2021/05/16 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 你可能感興趣 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 16:19 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 16:47 2021/05/16 世衛表現不濟 實屬非戰之罪？ 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 07:25 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 政治 美國共和黨 罷免 特朗普 懷俄明 美國