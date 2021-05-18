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共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！

國際 16:05 2021/05/18

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共和黨內部日前表決，通過罷免該黨第三資深眾議員莉絲切尼（Liz Cheney）的共和黨會議主席職位，由前總統特朗普（Donald Trump）的鐵桿支持者斯特凡尼克 （Elise Stefanik）接替。這宗海外未必太多人關注的美國政治新聞，卻是共和黨，以至美國政治發展的一個分水嶺。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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