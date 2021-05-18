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認購京東物流 跟超級大戶

名家專欄 2021/05/18

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新股IPO市場沉寂多時，終迎來另一隻矚目新股。京東集團（09618）分拆的京東物流（02618）昨開始公開招股，連同行使超購配股權最多集資逾300億元，為快手（01024）以外，今年集資額第二大焦點新

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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