認購京東物流 跟超級大戶 名家專欄 2021/05/18 分享： 新股IPO市場沉寂多時，終迎來另一隻矚目新股。京東集團（09618）分拆的京東物流（02618）昨開始公開招股，連同行使超購配股權最多集資逾300億元，為快手（01024）以外，今年集資額第二大焦點新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 特步值得吸納 消費持續復甦 今日 特步值得吸納 消費持續復甦 康龍逢低買 季績甚標青 今日 康龍逢低買 季績甚標青 你可能感興趣 特步值得吸納 消費持續復甦 今日 00:01 特步值得吸納 消費持續復甦 康龍逢低買 季績甚標青 今日 00:01 康龍逢低買 季績甚標青 最新專欄文章 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 2021/05/17 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 透視中港美 - 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 2021/05/17 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 透視中港美 - 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 2021/05/15 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 透視中港美 - 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 2021/05/14 中美收水憂慮夾擊 有反彈無升市 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 2021/05/13 【港股拆局】美國加息憂慮揮不去 中國收水影響先浮現 IPO 集資 分拆 智欣集團控股（02187） 盈滙企業控股（02195） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 聯易融科技－W（09959） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣