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又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升

名家專欄 14:00 2021/05/18

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市場再有大型鐵路新盤短期開售，從去年沙田柏傲莊第1、2期的銷售經驗來看，今次柏傲莊III 壓軸一期開賣，定必成為市場焦點，極大機會再吸引大批准買家認購，引發市場搶購潮，勢將再進一步推升樓價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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