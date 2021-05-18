又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 名家專欄 14:00 2021/05/18 分享： 市場再有大型鐵路新盤短期開售，從去年沙田柏傲莊第1、2期的銷售經驗來看，今次柏傲莊III 壓軸一期開賣，定必成為市場焦點，極大機會再吸引大批准買家認購，引發市場搶購潮，勢將再進一步推升樓價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 2021/05/10 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 新盤有價有市 加速樓市升温 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 2021/04/27 多個鐵路盤出擊 破解「五窮月」魔咒 你可能感興趣 新盤銷售 5月迎來首波高峰 01:00 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 09:00 2021/05/10 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 新盤有價有市 加速樓市升温 14:00 2021/05/10 新盤有價有市 加速樓市升温 最新專欄文章 專家樓論 - 港府收地 在打甚麼算盤？ 今日 港府收地 在打甚麼算盤？ 專家樓論 - 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 2021/05/17 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 專家樓論 - 千萬居屋優勢 2021/05/17 千萬居屋優勢 專家樓論 - 三大因素支持 樓價破頂在望 2021/05/15 三大因素支持 樓價破頂在望 專家樓論 - 商廈市場 絶處逢生 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 柏傲莊III 港島南岸 柏傲莊 沙田 二手市場 一手市場