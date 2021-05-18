印尼兩獨角獸合併 投資者星光熠熠 名家專欄 2021/05/18 分享： 中美科技股生態漸見成熟，科技巨企、科網投資者近年積極投資東南亞市場，印尼兩大獨角獸網召車企業Gojek、電商平台Tokopedia正式宣布合併，成立控股公司GoTo，聲稱為印尼歷來最大型的併購交易。 阿 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 2021/05/17 3隻中概股 索羅斯趁亂撈底 交易講場 - 「B站」首季業績不俗 為何股價挫？ 2021/05/15 「B站」首季業績不俗 為何股價挫？ 交易講場 - 港通脹與美有何不同 2021/05/14 港通脹與美有何不同 內地6科指ETF 搶280億難度大？ 2021/05/13 內地6科指ETF 搶280億難度大？ 交易講場 - 銅業股全綫回吐 市場存疑見頂否 2021/05/12 銅業股全綫回吐 市場存疑見頂否 印尼 品牌 合併 科技行業 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 金融服務 美元