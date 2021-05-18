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印尼兩獨角獸合併 投資者星光熠熠

名家專欄 2021/05/18

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中美科技股生態漸見成熟，科技巨企、科網投資者近年積極投資東南亞市場，印尼兩大獨角獸網召車企業Gojek、電商平台Tokopedia正式宣布合併，成立控股公司GoTo，聲稱為印尼歷來最大型的併購交易。

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撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

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