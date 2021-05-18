九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局 名家專欄 15:01 2021/05/18 分享： 近日網上熱烈討論的樓市話題之一，相信是九龍城一間唐樓劏房單位，80呎單位而睡床放置在透明浴室之上，網民討論意見不一，令人反思政府除了增加單位供應外，針對劏房市場應該採用怎樣的策略。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 有沒有比較好？ 2020/10/08 有沒有比較好？ 人均居住面積40呎 2020/11/11 人均居住面積40呎 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 2021/04/01 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 你可能感興趣 有沒有比較好？ 01:00 2020/10/08 有沒有比較好？ 人均居住面積40呎 01:00 2020/11/11 人均居住面積40呎 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 10:00 2021/04/01 租管相隔17年重臨 投資者還會投資舊樓做劏房嗎？ 最新專欄文章 點解無人買黃竹坑站開放式？ 2021/05/17 點解無人買黃竹坑站開放式？ 政府收回新界3迷你地 釋放出咩訊息？ 2021/05/14 政府收回新界3迷你地 釋放出咩訊息？ 誇國品牌重返羅素街 租金止跌回升？ 2021/05/12 誇國品牌重返羅素街 租金止跌回升？ 豪客出手樓市有力再上？ 2021/05/11 豪客出手樓市有力再上？ 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 2021/05/10 旺角新盤戰 螳螂捕蟬黃雀在後 過渡性房屋 劏房 九龍城 公屋