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九龍城劏房故事揭示市場需求 單靠增加供應難解年輕人困局

名家專欄 15:01 2021/05/18

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近日網上熱烈討論的樓市話題之一，相信是九龍城一間唐樓劏房單位，80呎單位而睡床放置在透明浴室之上，網民討論意見不一，令人反思政府除了增加單位供應外，針對劏房市場應該採用怎樣的策略。

...

欄名 : 樓市分析

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