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中移動火速回A 炒作水位如何？

名家專欄 2021/05/19

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中移動（00941）5月初公布紐約交易所維持對其除牌決定後僅10日，即於周一晚公布返回A股上市計劃。消息刺激中移動股價昨曾勁升近半成，收報50.1元，仍升1.3元或2.7%。

中移動今次計劃發行人民幣股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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