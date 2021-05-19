中移動火速回A 炒作水位如何？ 名家專欄 2021/05/19 分享： 中移動（00941）5月初公布紐約交易所維持對其除牌決定後僅10日，即於周一晚公布返回A股上市計劃。消息刺激中移動股價昨曾勁升近半成，收報50.1元，仍升1.3元或2.7%。 中移動今次計劃發行人民幣股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 百勝中國復甦 股價回調可買 今日 百勝中國復甦 股價回調可買 信達生物看好 美國受理藥品 今日 信達生物看好 美國受理藥品 你可能感興趣 百勝中國復甦 股價回調可買 今日 00:01 百勝中國復甦 股價回調可買 信達生物看好 美國受理藥品 今日 00:01 信達生物看好 美國受理藥品 最新專欄文章 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 2021/05/18 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 透視中港美 - 認購京東物流 跟超級大戶 2021/05/18 認購京東物流 跟超級大戶 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 2021/05/17 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 透視中港美 - 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 2021/05/17 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 透視中港美 - 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 2021/05/15 友邦滙豐績佳 金融股撑大市 5G 港股通 配售 國企股 吉利汽車（00175） 中國石油股份（00857） 中國移動（00941） 中芯國際（00981） 聯想集團（00992） 人民幣