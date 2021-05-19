中移動火速回A 炒作水位如何？

中移動（00941）5月初公布紐約交易所維持對其除牌決定後僅10日，即於周一晚公布返回A股上市計劃。消息刺激中移動股價昨曾勁升近半成，收報50.1元，仍升1.3元或2.7%。

中移動今次計劃發行人民幣股

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