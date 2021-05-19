旗艦店疫後新常態 業主拆細舖位吸客 名家專欄 10:00 2021/05/19 分享： 國際品牌昔日大手租多層舖位打造旗艦店，隨着市況近年轉變，多層舖位化整為零，分拆出租以招攬不同租客。疫情持續一年多，零售業受嚴重衝擊，因生意下跌及減成本，不少國際品牌近一年放棄租用旗艦店，單計中環區，先後出現4大時裝品牌放棄多層舖位，而相關物業經過交吉一段時間後，最後才獲承租。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 疫下租舖新商機 2021/04/29 疫下租舖新商機 核心區商舖組合 走向在地化 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 你可能感興趣 疫下租舖新商機 12:00 2021/04/29 疫下租舖新商機 核心區商舖組合 走向在地化 01:00 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 最新專欄文章 專家樓論 - 居屋增量 今日 居屋增量 專家樓論 - 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 2021/05/18 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 專家樓論 - 港府收地 在打甚麼算盤？ 2021/05/18 港府收地 在打甚麼算盤？ 專家樓論 - 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 2021/05/17 慈父慈母又出手 樓市有排旺？ 專家樓論 - 千萬居屋優勢 2021/05/17 千萬居屋優勢 商舖 H＆M 疫情 陸海通大廈 自由行 中環 時裝服飾 旺角 家樂坊 Gala Place