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旗艦店疫後新常態   業主拆細舖位吸客

名家專欄 10:00 2021/05/19

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國際品牌昔日大手租多層舖位打造旗艦店，隨着市況近年轉變，多層舖位化整為零，分拆出租以招攬不同租客。疫情持續一年多，零售業受嚴重衝擊，因生意下跌及減成本，不少國際品牌近一年放棄租用旗艦店，單計中環區，先後出現4大時裝品牌放棄多層舖位，而相關物業經過交吉一段時間後，最後才獲承租。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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