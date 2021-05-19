旗艦店疫後新常態   業主拆細舖位吸客

國際品牌昔日大手租多層舖位打造旗艦店，隨着市況近年轉變，多層舖位化整為零，分拆出租以招攬不同租客。疫情持續一年多，零售業受嚴重衝擊，因生意下跌及減成本，不少國際品牌近一年放棄租用旗艦店，單計中環區，先後出現4大時裝品牌放棄多層舖位，而相關物業經過交吉一段時間後，最後才獲承租。

...