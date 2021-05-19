【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢?

環球投資者對美國收水、加息恐懼，隨市場對通脹急升憂慮紓緩而降温。美滙指數與美債息同步向下，造就台股為首亞洲股市周二全綫急升。本港龍頭科技股同步全綫反彈，投資者似乎亦暫時放下債息趨升拖低科技股估值的憂慮。

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