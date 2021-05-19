【美息動向】收水加息憂慮降温 亞股急反彈真轉勢? 名家專欄 13:20 2021/05/19 分享： 環球投資者對美國收水、加息恐懼，隨市場對通脹急升憂慮紓緩而降温。美滙指數與美債息同步向下，造就台股為首亞洲股市周二全綫急升。本港龍頭科技股同步全綫反彈，投資者似乎亦暫時放下債息趨升拖低科技股估值的憂慮。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中移動火速回A 炒作水位如何？ 今日 中移動火速回A 炒作水位如何？ 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 2021/05/18 【中移動回A】中移動回A入直路 重演中石油中芯升勢? 透視中港美 - 認購京東物流 跟超級大戶 2021/05/18 認購京東物流 跟超級大戶 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 2021/05/17 【新股IPO】10隻新股6隻蝕 京東物流仍要抽? 透視中港美 - 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 2021/05/17 恒指本周大換馬 重磅巨企或落空 美股 港股 美滙 就業 經濟 零售 美滙指數 加息 美國聯儲局 通脹