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打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙

國際 17:29 2021/05/19

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美國總統拜登（Joe Biden）上任百日，當地新冠肺炎確診、住院及死亡率等數字全線大幅下降，新冠疫苗接種比率則持續上升，並且逐步邁向群體免疫一大關鍵指標（70%）。怎知美國疾控中心（CDC）上周宣布放寬戴口罩及社區距離的要求，卻被質疑是拜登抗疫以來最失策的一步，甚至憂慮會弄巧反拙，令他過去百日的抗疫成果付之一炬。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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