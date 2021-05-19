打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 國際 17:29 2021/05/19 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）上任百日，當地新冠肺炎確診、住院及死亡率等數字全線大幅下降，新冠疫苗接種比率則持續上升，並且逐步邁向群體免疫一大關鍵指標（70%）。怎知美國疾控中心（CDC）上周宣布放寬戴口罩及社區距離的要求，卻被質疑是拜登抗疫以來最失策的一步，甚至憂慮會弄巧反拙，令他過去百日的抗疫成果付之一炬。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 2021/05/18 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ 2021/05/12 保守黨攻下「紅牆」 約翰遜超越戴卓爾夫人？ Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 你可能感興趣 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 16:05 2021/05/18 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 16:19 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 07:25 2021/05/13 疫苗切不斷傳播鏈？ 無症狀感染迷霧漸撥開 最新專欄文章 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 2021/05/18 共和黨名門遭罷免 只因對特朗普不忠！ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 拜登 疫苗 口罩 美國疾病管制與預防中心 世界衞生組織 美國